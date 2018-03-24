Провалился асфальт после коммунальной аварии в центре Новосибирска

О случившемся сообщили на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальных сетях, выложив видео с коммунальным фонтаном.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-31101527&id=456246607&hash=6442204ac5ba84c6&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Пересечение улицы Советской и Вокзальной магистрали залило грязной водой, — сказано в сообщении на «АСТ-54». — В самом центре города образовался водяной фонтан, бьющий прямо из-под асфальта. Как говорится, на долину гейзеров не претендуем, но начало положено.

Впоследствии, когда коммунальным службам удалось откачать воду, стало понятно, что на большом участке проезжей части обвалился асфальт. А из-за того, что был огорожен большой участок проезжей части на Советской, образовались серьезные транспортные пробки.

— В данный момент на пересечении улицы Советская и Вокзальная магистраль аварийными службами производятся работы по ликвидации прорыва труб, — сказано в следующем посте «АСТ-54».

В интернете шутят, что из провала надо ждать Годзиллу, а еще называют дыру бесплатным бассейном и новой станцией метро. Мы собрали несколько высказываний из групп «АСТ-54» и «Типичный Новосибирск» в социальных сетях.

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— Открытие бесплатного бассейна в центре, — пишет пользователь под ником Роман Гайчуков. А Иван Шилин добавляет: — Это новая станция метро.

— Сейчас по сценарию Годзилла должен вылезти, — шутит пользователь под ником Эдвард Пушкин. А вот Ирина Сворцова комментирует: «Дыра в бюджете».