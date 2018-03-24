Провалился асфальт после коммунальной аварии в центре Новосибирска
В субботу, 24 марта, в центре Новосибирска случилась крупная коммунальная авария.
В субботу, 24 марта, в центре Новосибирска случилась крупная коммунальная авария.
О случившемся сообщили на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальных сетях, выложив видео с коммунальным фонтаном.
— Пересечение улицы Советской и Вокзальной магистрали залило грязной водой, — сказано в сообщении на «АСТ-54». — В самом центре города образовался водяной фонтан, бьющий прямо
Впоследствии, когда коммунальным службам удалось откачать воду, стало понятно, что на большом участке проезжей части обвалился асфальт. А
— В данный момент на пересечении улицы Советская и Вокзальная магистраль аварийными службами производятся работы по ликвидации прорыва труб, — сказано в следующем посте «АСТ-54».
В интернете шутят, что из провала надо ждать Годзиллу, а еще называют дыру бесплатным бассейном и новой станцией метро. Мы собрали несколько высказываний из групп «АСТ-54» и «Типичный Новосибирск» в социальных сетях.
— Открытие бесплатного бассейна в центре, — пишет пользователь под ником Роман Гайчуков. А Иван Шилин добавляет: — Это новая станция метро.
— Сейчас по сценарию Годзилла должен вылезти, — шутит пользователь под ником Эдвард Пушкин. А вот Ирина Сворцова комментирует: «Дыра в бюджете».
Напомним, пятитонный грузовик провалился под землю в Бердске Новосибирской области. Водитель вез продукты питания из Искитима в детские сады. Состояние дороги на улице Первомайской в Бердске давно беспокоит местных жителей. Еще год назад на этой улице провалилась дорога.
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