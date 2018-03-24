В Воронеже около 11 тысяч человек остались без отопления
ВОРОНЕЖ, 24 мар — РИА Новости. Авария оставила без теплоснабжения 38 домов с населением 11 тысяч человек в Воронеже, сообщает в субботу Главное управление МЧС по региону.
ВОРОНЕЖ, 24 мар — РИА Новости. Авария оставила без теплоснабжения 38 домов с населением 11 тысяч человек в Воронеже, сообщает в субботу Главное управление МЧС по региону.
Информация об отключении котельной в Советском районе на улице Латненская поступила спасателям в 14.00 мск субботы.
«В зону отключения попало 38 домов различной этажности, в которых проживают 11 тысяч человек. Ведутся
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