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15:59 (мск), источник: РИА Новости

В Воронеже около 11 тысяч человек остались без отопления

ВОРОНЕЖ, 24 мар — РИА Новости. Авария оставила без теплоснабжения 38 домов с населением 11 тысяч человек в Воронеже, сообщает в субботу Главное управление МЧС по региону.

Источник: РИА Новости

Информация об отключении котельной в Советском районе на улице Латненская поступила спасателям в 14.00 мск субботы.

«В зону отключения попало 38 домов различной этажности, в которых проживают 11 тысяч человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

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