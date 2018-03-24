В Воронеже в магазине мужчина в ссоре с продавцом распылил газовый баллончик

Это произошло днем в пятницу, 23 марта, в магазине «Магнит» на проспекте Труда. Сюда пришли мужчина с женщиной, в какой-то момент между покупательницей и продавщицей началась ссора. Спутник женщины достал газовый баллончик, и распылил некое вещество с острым запахом. Затем пара быстро скрылась из супермаркета.

В момент инцидента в магазине находилось немало людей, в том числе дети, сообщают очевидцы — к счастью, никто из посетителей или сотрудников не пострадал. Тем не менее, на место происшествия прибыли полицейские, чтобы разобраться в инциденте. По предварительной информации, неизвестный распылил баллончик с перцовым газом. Правоохранители разбираются в конфликте, а также ищут хулигана и его спутницу, чтобы вынести процессуальное решение.