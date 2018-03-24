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15:51 (мск), источник: РИАМО

Иномарку за 6 млн руб украли у безработного на юго‑западе Москвы

РИАМО — 24 мар. Неизвестный украл автомобиль Mercedes стоимостью 6 миллионов рублей у безработного на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 23 марта в 12:00 в ОМВД от неработающего мужчины поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Ленинский проспект, дом 111.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 21:20 22 марта до 12:00 23 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes G500, скрылся. Материальный ущерб составил 6 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

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