Иномарку за 6 млн руб украли у безработного на юго‑западе Москвы

По его словам, 23 марта в 12:00 в ОМВД от неработающего мужчины поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Ленинский проспект, дом 111.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 21:20 22 марта до 12:00 23 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes G500, скрылся. Материальный ущерб составил 6 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.