Иномарку за 6 млн руб украли у безработного на юго‑западе Москвы
РИАМО — 24 мар. Неизвестный украл автомобиль Mercedes стоимостью 6 миллионов рублей у безработного на
РИАМО — 24 мар. Неизвестный украл автомобиль Mercedes стоимостью 6 миллионов рублей у безработного на
По его словам, 23 марта в 12:00 в ОМВД от неработающего мужчины поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Ленинский проспект, дом 111.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 21:20 22 марта до 12:00 23 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes G500, скрылся. Материальный ущерб составил 6 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».
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