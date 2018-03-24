В Волгограде внедорожник протаранил автобус, есть пострадавшие

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в правоохранительных органах, авария произошла около Вторчермета. По предварительной информации, внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил общественный транспорт. От удара иномарку отбросило в камыши на обочину.