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17:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде внедорожник протаранил автобус, есть пострадавшие

Niva Chevrolet врезалась в автобус в Красноармейском районе Волгограда утром 24 марта, в результате ДТП пострадало несколько человек.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в правоохранительных органах, авария произошла около Вторчермета. По предварительной информации, внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил общественный транспорт. От удара иномарку отбросило в камыши на обочину.

По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали. Все они ехали во внедорожнике.

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