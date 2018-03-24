В Узбекистане задержан убийца 14-летней девочки

По данным пресс-службы МВД, 23 марта гражданин Б. Тожиев 1966 года рождения, проживающий в сходе граждан «Ухум», обратился в органы внутренних дел и сообщил, что 22 марта 2018 года его дочка Б. Тожибоева 2004 года рождения вышла из дома, чтобы пасти скот и пропала без вести.

В результате розыскных мероприятий 23 марта тело девочки было найдено у подножия горы, находящейся на территории этой махали. Она была задушена, а тело преступник спрятал под камнями.