В Узбекистане задержан убийца 14-летней девочки
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Форишском районе Джизакской области накануне был задержан убийца 14-летней девочки.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Форишском районе Джизакской области накануне был задержан убийца 14-летней девочки.
По данным
В результате розыскных мероприятий 23 марта тело девочки было найдено у подножия горы, находящейся на территории этой махали. Она была задушена, а тело преступник спрятал под камнями.
В ходе проведенных мероприятий стало известно, что 22 марта в 09: 00 часов гражданин Т. Олтиев 1995 года рождения, проживающий в сходе граждан «Ухум», задушил и убил девочку. В настоящее время преступник задержан.
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