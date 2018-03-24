В центре Москвы эвакуируют ТЦ «Охотный ряд»
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Оперативные службы эвакуируют посетителей и персонал торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах.
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