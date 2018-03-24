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20:46 (мск), источник: Газета.Ру

После жесткого избиения школьника-инвалида в Покрове возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего школьника-инвалида в Покрове. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

20 марта группа старшеклассников избила 13-летнего школьника, после чего в сети появилось видео инцидента. Правоохранители начали проверку.

Следователи СК опросили участников конфликта и их родителей.

«По предварительной оценке следствия, наиболее активную роль в произошедшем принимали пятеро несовершеннолетних подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также 18-летний парень. Степень и роль каждого из участников совершенного преступления устанавливается более детально», — отмечается в сообщении ведомства.

Отмечается, что опрос потерпевшего отложили по рекомендации врачей. В настоящее время он находится в стационаре больницы.

Врачи диагностировали у подростка сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, несколько переломов костей, многочисленные гематомы лица и тела, ушибы.

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