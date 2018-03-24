После жесткого избиения школьника-инвалида в Покрове возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего
20 марта группа старшеклассников избила 13-летнего школьника, после чего в сети появилось видео инцидента. Правоохранители начали проверку.
Следователи СК опросили участников конфликта и их родителей.
«По предварительной оценке следствия, наиболее активную роль в произошедшем принимали пятеро несовершеннолетних подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также 18-летний парень. Степень и роль каждого из участников совершенного преступления устанавливается более детально», — отмечается в сообщении ведомства.
Отмечается, что опрос потерпевшего отложили по рекомендации врачей. В настоящее время он находится в стационаре больницы.
Врачи диагностировали у подростка сотрясение головного мозга,
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.