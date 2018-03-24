Летевший из Караганды в Алматы самолет экстренно сел в Астане
Летевший из Караганды в Алматы самолет Boeing-757 авиакомпании Air Astana экстренно сел в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Летевший из Караганды в Алматы самолет Boeing-757 авиакомпании Air Astana экстренно сел в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщается на официальной странице компании в Facebook, авиаинцидент произошел вечером 24 марта.
«Самолет авиакомпании Boeing-757, выполнявший сегодня рейс КС 312 по маршруту Караганда — Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астаны по технической причине», — говорится в сообщении.
Посадка прошла в штатном режиме в 22.34 местного времени.
«Экипаж следовал всем международным процедурам безопасности. Пассажиров разместят в гостинице и отправят в Алматы утренними рейсами КС 622 и 952. Проводится расследование», — говорится в сообщении.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.