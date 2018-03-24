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21:43 (мск), источник: Tengrinews

Летевший из Караганды в Алматы самолет экстренно сел в Астане

Летевший из Караганды в Алматы самолет Boeing-757 авиакомпании Air Astana экстренно сел в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщается на официальной странице компании в Facebook, авиаинцидент произошел вечером 24 марта.

«Самолет авиакомпании Boeing-757, выполнявший сегодня рейс КС 312 по маршруту Караганда — Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астаны по технической причине», — говорится в сообщении.

Посадка прошла в штатном режиме в 22.34 местного времени.

«Экипаж следовал всем международным процедурам безопасности. Пассажиров разместят в гостинице и отправят в Алматы утренними рейсами КС 622 и 952. Проводится расследование», — говорится в сообщении.

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