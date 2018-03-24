Летевший из Караганды в Алматы самолет экстренно сел в Астане

Источник: Tengrinews

Как сообщается на официальной странице компании в Facebook, авиаинцидент произошел вечером 24 марта.

«Самолет авиакомпании Boeing-757, выполнявший сегодня рейс КС 312 по маршруту Караганда — Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астаны по технической причине», — говорится в сообщении.

Посадка прошла в штатном режиме в 22.34 местного времени.