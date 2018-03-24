Экстренную посадку самолета прокомментировали в Air Astana

В Air Astana прокомментировали инцидент с Boeing-757, следовавшим в Алматы, но севшим в аэропорту Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на страницу авиакомпании в Facebook.
Согласно информации авиакомпании, самолет вынужденно сел в Астане по техническим причинам. Пассажиров разместят в гостинице, в Алматы они полетят утренними рейсами. Ведется расследование.
Напомним, ранее блогер Денис Кривошеев информировал о том, что у борта, следовавшего из Караганды в Алматы, отказал один из двигателей. Позднее очевидцы сообщили подробности произошедшего.
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