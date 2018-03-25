В Волгограде квадроцикл влетел в отбойник: один погибший
Жуткая авария произошла вечером 24 марта в Дзержинском районе Волгограда.
Жуткая авария произошла вечером 24 марта в Дзержинском районе Волгограда.
Около половины девятого вечера на шоссе Авиаторов квадроцикл занесло на скользкой дороге. На полном ходу он протаранил отбойник.
По предварительным данным, один человек погиб, еще один серьезно пострадал. Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах, скорее всего водитель квадроцикла не справился с управлением. Сам он в больнице, травмы тяжелые. А вот его тридцатилетний пассажир погиб на месте происшествия.
— Большая кровопотеря. Шлем отлетел, не защитил. Сознание потерял сразу. Второй был в сознании, жаловался на боль в ноге, — рассказывают очевидцы.
Снегопад в конце марта сделал волгоградские дороги вдвойне опасными. В субботний день в Красноармейском районе Волгограда произошло еще одно смертельное ДТП. Легковушка врезалась в пассажирский автобус: погибла молодая женщина, двое в больнице, в том числе малолетний ребенок.
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