В Волгограде квадроцикл влетел в отбойник: один погибший

Источник: Комсомольская правда

Около половины девятого вечера на шоссе Авиаторов квадроцикл занесло на скользкой дороге. На полном ходу он протаранил отбойник.

По предварительным данным, один человек погиб, еще один серьезно пострадал. Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах, скорее всего водитель квадроцикла не справился с управлением. Сам он в больнице, травмы тяжелые. А вот его тридцатилетний пассажир погиб на месте происшествия.

— Большая кровопотеря. Шлем отлетел, не защитил. Сознание потерял сразу. Второй был в сознании, жаловался на боль в ноге, — рассказывают очевидцы.