В Челябинске в ДТП погибли 4 человека

В Челябинске столкнулись два легковых автомобиля («Мерседес» и «Рено»). Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщили в региональном управлении МВД.

По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека, еще один получил различные травмы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.