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09:02 (мск), источник: ИА REGNUM

В Челябинске в ДТП погибли 4 человека

ДТП произошло в субботу, 24 марта, на регулируемом перекрестке по улице Героев Танкограда.

В Челябинске столкнулись два легковых автомобиля («Мерседес» и «Рено»). Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщили в региональном управлении МВД.

По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека, еще один получил различные травмы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока не известны.

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