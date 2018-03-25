В Челябинске в ДТП погибли 4 человека
ДТП произошло в субботу, 24 марта, на регулируемом перекрестке по улице Героев Танкограда.
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ДТП произошло в субботу, 24 марта, на регулируемом перекрестке по улице Героев Танкограда.
В Челябинске столкнулись два легковых автомобиля («Мерседес» и «Рено»). Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщили в региональном управлении МВД.
По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека, еще один получил различные травмы.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Другие подробности пока не известны.
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