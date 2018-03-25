Преступник ограбил ювелирный магазин на улице Декабристов в Казани

В магазин ворвался неизвестный в маске и, угрожая продавцам расправой, разбил несколько витрин. Он похитил золотые украшения на сумму более 100 тысяч рублей и скрылся.

Вероятно, преступник знал, что в ювелирном магазине нет штатного охранника. Продавцы рассказали, что днем в магазин заходил подозрительный мужчина. Он ничего не купил, но его поведение насторожило их.