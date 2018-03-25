Преступник ограбил ювелирный магазин на улице Декабристов в Казани
(Казань, 25 марта, «Татар-информ»). Преступник в маске ограбил ювелирный магазин на улице Декабристов в Казани, сообщает «Татарстан 24».
(Казань, 25 марта, «Татар-информ»). Преступник в маске ограбил ювелирный магазин на улице Декабристов в Казани, сообщает «Татарстан 24».
В магазин ворвался неизвестный в маске и, угрожая продавцам расправой, разбил несколько витрин. Он похитил золотые украшения на сумму более 100 тысяч рублей и скрылся.
Вероятно, преступник знал, что в ювелирном магазине нет штатного охранника. Продавцы рассказали, что днем в магазин заходил подозрительный мужчина. Он ничего не купил, но его поведение насторожило их.
На место преступления прибыл кинолог с собакой, которой удалось взять след предполагаемого грабителя. Кроме того, в магазине есть камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали момент преступления и приметы злоумышленника. Эти записи помогут полицейским установить его личность.
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