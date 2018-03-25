Знакомство с дамой печально закончилось для приморца
В полицию поступило заявление 19-летнего местного жителя о краже денежных средств. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
В полицию поступило заявление 19-летнего местного жителя о краже денежных средств. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
Установлено, что заявитель находился по месту своего проживания в квартире по улице Пушкина, где распивал спиртные напитки в компании со своей новой знакомой. После употребления алкоголя, он лег спать, а проснувшись, обнаружил, что его новая знакомая из квартиры ушла, а из тумбочки пропали деньги в сумме 10 тысяч рублей.
В результате
В отделе полиции задержанная дала признательные показания. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.
В отношении подозреваемой следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Виктор Бруевич.
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