В хабаровском ресторане «Столыпин» произошёл серьёзный пожар
В столице Хабаровского края произошёл серьёзный пожар. Субботним вечером загорелся ресторан «Столыпин», сообщает РИА «Восток-Медиа».
В столице Хабаровского края произошёл серьёзный пожар. Субботним вечером загорелся ресторан «Столыпин», сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании на пульт
На место происшествия немедленно выдвинулись все экстренные службы — пожарная охрана, скорая помощь, полиция. К этому моменту из горевшего заведения на улицу самостоятельно вышли 32 человека — никто не пострадал. Прибывшие пожарные расчёты приступили к борьбе с огнём.
По предварительным данным, от огня пострадала кухня на площади около 10 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 29 человек с привлечением восьми единиц техники.
Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины и обстоятельства ЧП.
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