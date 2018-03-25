В хабаровском ресторане «Столыпин» произошёл серьёзный пожар

По информации главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании на пульт пожарно-спасательной службы поступило в субботу, 24 марта, в 20:30. Очевидцы рассказали, что на улице Промышленной загорелся ресторан «Столыпин» — источник огня располагался на кухне заведения.

На место происшествия немедленно выдвинулись все экстренные службы — пожарная охрана, скорая помощь, полиция. К этому моменту из горевшего заведения на улицу самостоятельно вышли 32 человека — никто не пострадал. Прибывшие пожарные расчёты приступили к борьбе с огнём.

Спасателям удалось довольно быстро локализовать возгорание. Это произошло в 20:47, то есть через 17 минут после вызова. Ещё три минуты специалистам потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Достичь полной ликвидации пожара сотрудники МЧС смогли в 21:28.

По предварительным данным, от огня пострадала кухня на площади около 10 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 29 человек с привлечением восьми единиц техники.