Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Невеста Роналду показала, как учит детей плавать
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Российские танки избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Как Елена Перминова выглядит в купальнике
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Меркель получила от Мэй доказательства против РФ по делу Скрипаля
Без стажа: об изменениях пенсий в РФ с 1 апреля
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
1660-летие Гари Олдмана
05:54 (мск), источник: Восток Медиа

В хабаровском ресторане «Столыпин» произошёл серьёзный пожар

В столице Хабаровского края произошёл серьёзный пожар. Субботним вечером загорелся ресторан «Столыпин», сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании на пульт пожарно-спасательной службы поступило в субботу, 24 марта, в 20:30. Очевидцы рассказали, что на улице Промышленной загорелся ресторан «Столыпин» — источник огня располагался на кухне заведения.

На место происшествия немедленно выдвинулись все экстренные службы — пожарная охрана, скорая помощь, полиция. К этому моменту из горевшего заведения на улицу самостоятельно вышли 32 человека — никто не пострадал. Прибывшие пожарные расчёты приступили к борьбе с огнём.

Спасателям удалось довольно быстро локализовать возгорание. Это произошло в 20:47, то есть через 17 минут после вызова. Ещё три минуты специалистам потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Достичь полной ликвидации пожара сотрудники МЧС смогли в 21:28.

По предварительным данным, от огня пострадала кухня на площади около 10 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 29 человек с привлечением восьми единиц техники.

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Дорога жалости: печальная судьба объездного маршрута во Владивостоке
Медвежата и лисята появились на свет в зоосаде «Приамурский»
Экс-посол Британии предсказал скорое потепление отношений с РФ
СМИ узнали о строительстве моста из России в КНДР
На Украине объяснили, зачем в 2014 году «отдали в жертву» флот
СМИ: умерла победительница первого «Евровидения»
Порошенко заявил, что «разоблачение» Савченко войдет в историю
Зюганов прокомментировал сбритые усы Грудинина
Ученые обнаружили пользу в саморефлексии
Спорт
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь