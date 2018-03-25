Приморский моряк пропал в море во время путины
Сотрудники правоохранительных органов в Приморье продолжают расследование дела о пропаже члена экипажа рыболовецкого траулера, которое произошло в январе, сообщает корреспондент DEITA. RU.
Сотрудники правоохранительных органов в Приморье продолжают расследование дела о пропаже члена экипажа рыболовецкого траулера, которое произошло в январе, сообщает корреспондент DEITA. RU.
Стало известно, что тогда в порт Зарубино пришло судно с Сахалина, на котором отсутствовал 27-летний матрос, прописанный в Партизанском районе Приморья.
В ходе расследования капитан судна сообщил, что член экипажа выпал за борт в Охотском море во время ловли рыбы.
Стражи порядка продолжают проверку по факту исчезновения моряка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Игорь Бегунов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.