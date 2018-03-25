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05:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский моряк пропал в море во время путины

Сотрудники правоохранительных органов в Приморье продолжают расследование дела о пропаже члена экипажа рыболовецкого траулера, которое произошло в январе, сообщает корреспондент DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Стало известно, что тогда в порт Зарубино пришло судно с Сахалина, на котором отсутствовал 27-летний матрос, прописанный в Партизанском районе Приморья.

В ходе расследования капитан судна сообщил, что член экипажа выпал за борт в Охотском море во время ловли рыбы.

Стражи порядка продолжают проверку по факту исчезновения моряка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов.

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