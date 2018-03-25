Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Мэй передала Меркель доказательства вины РФ в отравлении Скрипаля
ВВС: Скрипаль отправлял Путину письмо с просьбой
Российские танки избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
1660-летие Гари Олдмана
07:11 (мск), источник: Tengrinews

Подтопление в ВКО: психологи оказывают помощь пострадавшим

В Восточно-Казахстанской области спасатели-психологи в целях оказания психологической помощи пострадавшим работают в эвакуационных пунктах, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Источник: Tengrinews
Читайте также
Штормовое предупреждение: в восьми регионах Казахстана ожидаются паводки

К работам привлечены сотрудники психологических служб Центра медицины катастроф, Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда и «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ». При этом, порядка 600 человек спасательными подразделениями было эвакуировано. Большинство граждан находятся у родственников.

В результате неблагоприятных погодных условий в 9 населенных пунктах Глубоковского района (Глубокое, Предгорное, Прогресс, Алтайский, Белоусовка, Винное, Ново-Ульбинка, Веселовка, Заречное) талыми водами произошло подтопление домов и участков. К медицинской помощи среди пострадавших никто не обращался. В остальных районах сохраняется режим «повышенной готовности». В селе Улкен-Нарын, Катон-Карагайский район на базе местного колледжа также действует пункт эвакуации. В настоящее время там находятся 32 человека.

На двух участках дороги «Шемонаиха — Секисовка» и «Усть-Каменогорск — Горная Ульбинка — Северное» силами дорожных служб ведутся работы по устранению перелива. Работы по откачке воды ведутся в круглосуточном режиме. За сутки откачено более 41 тысячи кубометров воды, уложено почти 10 тысяч мешков. По Восточно-Казахстанской области действует режим «повышенной готовности».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Мы купим вам новый дом - Даниал Ахметов жителям подтопленных сел в ВКО
Экс-посол Британии предсказал скорое потепление отношений с РФ
СМИ узнали о строительстве моста из России в КНДР
На Украине объяснили, зачем в 2014 году «отдали в жертву» флот
СМИ: умерла победительница первого «Евровидения»
Порошенко заявил, что «разоблачение» Савченко войдет в историю
Зюганов прокомментировал сбритые усы Грудинина
Ученые обнаружили пользу в саморефлексии
Спорт
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь