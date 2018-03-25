Подтопление в ВКО: психологи оказывают помощь пострадавшим

Источник: Tengrinews

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К работам привлечены сотрудники психологических служб Центра медицины катастроф, Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда и «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ». При этом, порядка 600 человек спасательными подразделениями было эвакуировано. Большинство граждан находятся у родственников.

В результате неблагоприятных погодных условий в 9 населенных пунктах Глубоковского района (Глубокое, Предгорное, Прогресс, Алтайский, Белоусовка, Винное, Ново-Ульбинка, Веселовка, Заречное) талыми водами произошло подтопление домов и участков. К медицинской помощи среди пострадавших никто не обращался. В остальных районах сохраняется режим «повышенной готовности». В селе Улкен-Нарын, Катон-Карагайский район на базе местного колледжа также действует пункт эвакуации. В настоящее время там находятся 32 человека.