Подтопление в ВКО: психологи оказывают помощь пострадавшим
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К работам привлечены сотрудники психологических служб Центра медицины катастроф, Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда и «Службы пожаротушения и
В результате неблагоприятных погодных условий в 9 населенных пунктах Глубоковского района (Глубокое, Предгорное, Прогресс, Алтайский, Белоусовка, Винное,
На двух участках дороги «Шемонаиха — Секисовка» и «Усть-Каменогорск — Горная Ульбинка — Северное» силами дорожных служб ведутся работы по устранению перелива. Работы по откачке воды ведутся в круглосуточном режиме. За сутки откачено более 41 тысячи кубометров воды, уложено почти 10 тысяч мешков. По
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