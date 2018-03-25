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05:48 (мск), источник: ДЕЙТА

Пожар полностью уничтожил дом в Приморье

Пожар уничтожил дачный дом в Приморье, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

24 марта в 4.43 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дачного дома в районе посёлка Соловей Ключ на улице Вишнёвая в садовом обществе Аралия. Прибыв на место происшествия пожарные приступили к тушению. Дачный дом был полностью охвачен пламенем.

В 05.26 пожар был локализован, а в 6.20 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 25 кв. м. При тушении было задействовано 10 человек и 2 единицы техники. Пострадавших в результате пожара нет.

Виктор Бруевич.

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