Пожар полностью уничтожил дом в Приморье
Пожар уничтожил дачный дом в Приморье, об этом DEITA. RU сообщили в
Пожар уничтожил дачный дом в Приморье, об этом DEITA. RU сообщили в
24 марта в 4.43 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дачного дома в районе посёлка Соловей Ключ на улице Вишнёвая в садовом обществе Аралия. Прибыв на место происшествия пожарные приступили к тушению. Дачный дом был полностью охвачен пламенем.
В 05.26 пожар был локализован, а в 6.20 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 25 кв. м. При тушении было задействовано 10 человек и 2 единицы техники. Пострадавших в результате пожара нет.
Виктор Бруевич.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.