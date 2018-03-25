В Красноярском крае застрелили медведя-шатуна, который держал в страхе дачников

В Большеулуйском районе застрелили медведя-шатуна. Об этом сообщает ряд местных СМИ.

Как стало известно «Комсомольской правде» — Красноярск, хищник обосновался в садовом обществе «Роднички». На протяжении недели владельцы дачных домиков замечали следы на снегу. Вскоре медведь осмелел и перестал бояться людей. Он мог пройти по улочкам и днем в поисках пищи. Если видел садоводов, то вел себя агрессивно. Об этом вскоре стало известно местному председателю охотообщества. Как только поступил сигнал от одного из владельцев участка, что косолапый снова хозяйничает возле домиков, на место выехали охотники и полицейские.

По словам охотников, хищник повел себя агрессивно, мог наброситься в любую минуту. Это был самец, на вид около двух лет. Существовала опасность для здоровья и жизни людей, поэтому было принято решение об его отстреле.