Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Невеста Роналду показала, как учит детей плавать
Лукашенко дал совет молодежи, «если вы ненавидите все русское»
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Британцы признались, что работают с «Новичком»: РФ нужен отчет
Трамп публично извинился перед Путиным
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
1660-летие Гари Олдмана
10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае застрелили медведя-шатуна, который держал в страхе дачников

Хищник безбоязненно выходил к людям в поисках пищи.

В Большеулуйском районе застрелили медведя-шатуна. Об этом сообщает ряд местных СМИ.

Как стало известно «Комсомольской правде» — Красноярск, хищник обосновался в садовом обществе «Роднички». На протяжении недели владельцы дачных домиков замечали следы на снегу. Вскоре медведь осмелел и перестал бояться людей. Он мог пройти по улочкам и днем в поисках пищи. Если видел садоводов, то вел себя агрессивно. Об этом вскоре стало известно местному председателю охотообщества. Как только поступил сигнал от одного из владельцев участка, что косолапый снова хозяйничает возле домиков, на место выехали охотники и полицейские.

По словам охотников, хищник повел себя агрессивно, мог наброситься в любую минуту. Это был самец, на вид около двух лет. Существовала опасность для здоровья и жизни людей, поэтому было принято решение об его отстреле.

Сейчас охотоведам предстоит выяснить, не бродит ли поблизости еще медведь-шатун. Но пока жалоб не поступало.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Кирилл "Руки-базуки" Терешин передумал умирать и поехал в тур по городам
Похороны молодости: Нижегородка отметила 30-летие траурной церемонией
Экс-посол Британии предсказал скорое потепление отношений с РФ
Удар мячом убил футболиста
Костя Цзю перенес инфаркт
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
На Украине объяснили, зачем в 2014 году «отдали в жертву» флот
Премьер Украины доволен разрывом экономических отношений с РФ
Сторонник теории плоской Земли взлетел на самодельной ракете
Спорт
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь