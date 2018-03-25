В Красноярском крае женщина упала со скалы
Пострадавшей потребовалась помощь спасателей.
Пострадавшей потребовалась помощь спасателей.
Накануне, 24 марта, неподалеку от поселка
Все произошло в районе Манской петли, где река делает изгиб. Со скал в этом месте открывается чудесный вид. Поэтому компания друзей и взобралась повыше. Одна из туристок оступилась и упала. От боли не могла подняться. Ее спутники поняли, что самостоятельно доставить ее до больницы не смогут. Пришлось за помощью обращаться к профессионалам. На выручку к пострадавшей отправились спасатели. На носилках ее спустили вниз и передали бригаде медиков.
Во время спуска выяснилось, что помощь спасателей требуется еще двум туристам. Они забрались слишком высоко, а спуститься вниз самостоятельно не могли. Их тоже доставили в безопасное место. В итоге спасено три человека.
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