В Красноярском крае женщина упала со скалы

Все произошло в районе Манской петли, где река делает изгиб. Со скал в этом месте открывается чудесный вид. Поэтому компания друзей и взобралась повыше. Одна из туристок оступилась и упала. От боли не могла подняться. Ее спутники поняли, что самостоятельно доставить ее до больницы не смогут. Пришлось за помощью обращаться к профессионалам. На выручку к пострадавшей отправились спасатели. На носилках ее спустили вниз и передали бригаде медиков.