Последствия коммунальной аварии в центре Новосибирска устраняли ночью

Когда коммунальным службам удалось откачать воду, стало понятно, что на большом участке проезжей части обвалился асфальт. А из-за того, что был огорожен большой участок проезжей части на Советской, образовались серьезные транспортные пробки.
Читатели паблика шутили, что из провала надо ждать Годзиллу, а еще называли дыру бесплатным бассейном и новой станцией метро.
Добавим, в неожиданную ловушку попал ВАЗ-2114 в самом центре Новосибирска — переднее колесо хэтчбека провалилось в асфальт.
ДТП произошло на пересечении улиц Ядринцевской и Мичурина напротив Центрального парка. В настоящее время место, где отечественная машина застряла в асфальте.
Пятитонный грузовик провалился под землю в Бердске Новосибирской области. Водитель вез продукты питания из Искитима в детские сады. Состояние дороги на улице Первомайской в Бердске давно беспокоит местных жителей. Еще год назад на этой улице провалилась дорога.
Новосибирск не вошел десятку лидеров общероссийского рейтинга городов с самыми лучшими дорогами, но и не попал в число населенных пунктов с самыми плохими дорогами, заняв 60-е место в топ-100. Таковы результаты обновленного рейтинга городов с самыми лучшими и самими «убитыми» дорогами проекта ОНФ «Карта убитых дорог». Лучшие дороги — в Тюмени, а худшие — в Махачкале.
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