Последствия коммунальной аварии в центре Новосибирска устраняли ночью

Когда коммунальным службам удалось откачать воду, стало понятно, что на большом участке проезжей части обвалился асфальт. А из-за того, что был огорожен большой участок проезжей части на Советской, образовались серьезные транспортные пробки.

Читатели паблика шутили, что из провала надо ждать Годзиллу, а еще называли дыру бесплатным бассейном и новой станцией метро.

Добавим, в неожиданную ловушку попал ВАЗ-2114 в самом центре Новосибирска — переднее колесо хэтчбека провалилось в асфальт.

ДТП произошло на пересечении улиц Ядринцевской и Мичурина напротив Центрального парка. В настоящее время место, где отечественная машина застряла в асфальте.

Пятитонный грузовик провалился под землю в Бердске Новосибирской области. Водитель вез продукты питания из Искитима в детские сады. Состояние дороги на улице Первомайской в Бердске давно беспокоит местных жителей. Еще год назад на этой улице провалилась дорога.