Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Кейт Миддлтон рассказала о кулинарных экспериментах своих детей
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Британцы признались, что нахимичили с «Новичком»: РФ нужен отчет
Трамп публично извинился перед Путиным
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Махинации жены японского премьера могут обернуться его отставкой
Рядом с Кадыровым замечен фигурант уголовных дел
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
09:11 (мск), источник: VN.ru

Последствия коммунальной аварии в центре Новосибирска устраняли ночью

Процесс ликвидации аварии на пересечении улиц Советская и Вокзальная магистраль шел полным ходом в ночь на 25 марта. Напомним, в субботу, 24 марта, в центре Новосибирска случилась крупная коммунальная авария. О случившемся сообщили на странице службы эвакуации «АСТ-54» в социальных сетях.

Когда коммунальным службам удалось откачать воду, стало понятно, что на большом участке проезжей части обвалился асфальт. А из-за того, что был огорожен большой участок проезжей части на Советской, образовались серьезные транспортные пробки.

Читатели паблика шутили, что из провала надо ждать Годзиллу, а еще называли дыру бесплатным бассейном и новой станцией метро.

Добавим, в неожиданную ловушку попал ВАЗ-2114 в самом центре Новосибирска — переднее колесо хэтчбека провалилось в асфальт.

ДТП произошло на пересечении улиц Ядринцевской и Мичурина напротив Центрального парка. В настоящее время место, где отечественная машина застряла в асфальте.

Пятитонный грузовик провалился под землю в Бердске Новосибирской области. Водитель вез продукты питания из Искитима в детские сады. Состояние дороги на улице Первомайской в Бердске давно беспокоит местных жителей. Еще год назад на этой улице провалилась дорога.

Новосибирск не вошел десятку лидеров общероссийского рейтинга городов с самыми лучшими дорогами, но и не попал в число населенных пунктов с самыми плохими дорогами, заняв 60-е место в топ-100. Таковы результаты обновленного рейтинга городов с самыми лучшими и самими «убитыми» дорогами проекта ОНФ «Карта убитых дорог». Лучшие дороги — в Тюмени, а худшие — в Махачкале.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Пара из Томска торговала героином в Новосибирске
Экс-посол Британии предсказал скорое потепление отношений с РФ
На Украине объяснили, зачем в 2014 году «отдали в жертву» флот
Сторонник теории плоской Земли взлетел на самодельной ракете
Зюганов прокомментировал сбритые усы Грудинина
СМИ рассказали о «близкой подруге» Скрипаля в Солсбери
В США не захотели ставить памятник советским летчикам
Когда все банкоматы и терминалы будут принимать новые купюры
Спорт
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь