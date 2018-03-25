Сегодня в Узбекистане произошло землетрясение
Сегодня, 25 марта в 3:17 по местному времени в Ташкенте и других городах Узбекистана было зарегистрировано землетрясение.
Сегодня, 25 марта в 3:17 по местному времени в Ташкенте и других городах Узбекистана было зарегистрировано землетрясение.
Сегодня, 25 марта в 3:17 по местному времени в Ташкенте и других городах Узбекистана было зарегистрировано землетрясение.
По предварительным данным, эпицентр находился в горах Гиндукуш (Афганистан) на глубине около 200 км.
Координаты эпицентра: 36,47 градусов северной широты, 70,76 градусов восточной долготы. В эпицентре магнитуда толчков составила 5,1.
Сила подземных толчков в г. Ташкенте составила около 3 баллов.
В момент землетрясения в домах ощущался резкий, продолжающийся несколько секунд, толчок.
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