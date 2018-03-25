Сегодня в Узбекистане произошло землетрясение

Источник: UzReport.news

Сегодня, 25 марта в 3:17 по местному времени в Ташкенте и других городах Узбекистана было зарегистрировано землетрясение.

По предварительным данным, эпицентр находился в горах Гиндукуш (Афганистан) на глубине около 200 км.

Координаты эпицентра: 36,47 градусов северной широты, 70,76 градусов восточной долготы. В эпицентре магнитуда толчков составила 5,1.

Сила подземных толчков в г. Ташкенте составила около 3 баллов.