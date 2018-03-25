Землетрясение произошло в 852 км от Алматы

«Эпицентр землетрясения расположен в 852 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 13.4. Магнитуда MPV 6.4. Координаты эпицентра 36.99° с.ш. 71.04° в.д. Глубина 120 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», — сообщили в СОМЭ.