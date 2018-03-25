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07:14 (мск), источник: Kazinform

Землетрясение произошло в 852 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 марта 2018 года в 4 час 17 мин 56 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Источник: Kazinform

«Эпицентр землетрясения расположен в 852 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 13.4. Магнитуда MPV 6.4. Координаты эпицентра 36.99° с.ш. 71.04° в.д. Глубина 120 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», — сообщили в СОМЭ.

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