Землетрясение произошло в 852 км от Алматы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 марта 2018 года в 4 час 17 мин 56 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 марта 2018 года в 4 час 17 мин 56 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
«Эпицентр землетрясения расположен в 852 км на
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