СМИ узнали о близкой подруге Скрипаля
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Британская газета Telegraph обнаружила, что у отравленного в английском Солсбери
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Британская газета Telegraph обнаружила, что у отравленного в английском Солсбери
Сообщается, что проживающая в Солсбери женщина также приехала в Британию из России. Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля с точки зрения партнерши.
«Он (Скрипаль) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях», — заявил газете друг пары.
Другой знакомый пары сообщил, что женщина «невероятно» напугана и слишком боится, чтобы рассказать полиции, что она может знать о последних днях перед отравлением. «Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится», — сказал собеседник издания.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.
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