Водитель, въехавший в парапет в Уфе, был пьян

Водитель, въехавший в парапет в Уфе, был пьян

Водитель, который накануне въехал в дорожный парапет на 3 км Нагаевского шоссе в Уфе, был пьян. Об этом сообщает республиканская госавтоинспекция.