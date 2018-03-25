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09:40 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Водитель, въехавший в парапет в Уфе, был пьян

Водитель, который накануне въехал в дорожный парапет на 3 км Нагаевского шоссе в Уфе, был пьян. Об этом сообщает республиканская госавтоинспекция.

За рулем «Ниссан Санни» находился 35-летний житель Уфы. Он влетел в ограждение с правой стороны.

— В результате аварии водитель и его 33-летний пассажир обратились за медицинской помощью, — пояснили в ГИБДД.

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