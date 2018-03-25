Водитель, въехавший в парапет в Уфе, был пьян
Водитель, который накануне въехал в дорожный парапет на 3 км Нагаевского шоссе в Уфе, был пьян. Об этом сообщает республиканская госавтоинспекция.
Водитель, который накануне въехал в дорожный парапет на 3 км Нагаевского шоссе в Уфе, был пьян. Об этом сообщает республиканская госавтоинспекция.
За рулем «Ниссан Санни» находился 35-летний житель Уфы. Он влетел в ограждение с правой стороны.
— В результате аварии водитель и его 33-летний пассажир обратились за медицинской помощью, — пояснили в ГИБДД.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.