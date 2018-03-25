У омской многоэтажки снова обвалилась стена

Видавшее виды общежитие на улице 20 Партсъезда, 55 уже попадало в сводки новостей. Местные жители обеспокоенные собственной безопасности выложили в интернет фотографии трещины, которую заметили на фасаде здания. Тогда все ограничилось обсуждениями в социальных сетях.

Накануне опасения жильцов подтвердились — отвалилась часть кирпичной кладки на уровне второго этажа. В доказательство люди выложили видео происшествия. Причем, один из мужчин, который, видимо, живет в квартире, которая может разрушиться в любой момент, как ни в чем не бывало высовывался из окна и делился подробностями инцидента с прохожими. Также он предупреждал водителей не ставить машины возле дома. Риск, кстати, неоправданый — от стены отвалилась и бетонная перемычка, так что остальные кирпичи вполне могли свалиться прямо на голову непредусмотрительному смельчаку.