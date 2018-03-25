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09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

У омской многоэтажки снова обвалилась стена

По словам жильцов, на место происшествия никто из чиновников на место не приехал.

Видавшее виды общежитие на улице 20 Партсъезда, 55 уже попадало в сводки новостей. Местные жители обеспокоенные собственной безопасности выложили в интернет фотографии трещины, которую заметили на фасаде здания. Тогда все ограничилось обсуждениями в социальных сетях.

Накануне опасения жильцов подтвердились — отвалилась часть кирпичной кладки на уровне второго этажа. В доказательство люди выложили видео происшествия. Причем, один из мужчин, который, видимо, живет в квартире, которая может разрушиться в любой момент, как ни в чем не бывало высовывался из окна и делился подробностями инцидента с прохожими. Также он предупреждал водителей не ставить машины возле дома. Риск, кстати, неоправданый — от стены отвалилась и бетонная перемычка, так что остальные кирпичи вполне могли свалиться прямо на голову непредусмотрительному смельчаку.

По всей вероятности, капитального ремонта жителям этого разваливающейся пятиэтажки ждать придется долго — большинство ее жильцов не платят взносы.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, на место происшествия никто из чиновников не приехал. Обеспокоенные люди требуют переселения из аварийного дома. Впрочем, сообщал ли кто-то из них о происшествии в соответствующие инстанции, неизвестно.

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