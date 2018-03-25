Еще в одном районе ВКО объявлена ЧС природного характера
Ранее была объявлена чрезвычайная ситуация в Глубоковском районе.
Ранее была объявлена чрезвычайная ситуация в Глубоковском районе.
В Шемонаихинском районе объявлена ЧС природного характера местного масштаба, передает Zakon.kz со ссылкой на
В связи с ранним ледоходом на реке Уба образовался затор. Все силы и средства районных служб гражданской защиты работают в усиленном режиме.
В настоящее время осуществляется оповещение населения через громкоговорящие устройства. Людей предупреждают об опасности и рассказывают о действиях в случае подтопления, куда эвакуироваться.
Напомним, что накануне спасатели совместно с местным исполнительным органом уже проводили несколько профилактических взрывов на уязвимых участках Убы. Однако усиленные процессы таяния и ледохода ввиду стабильно плюсовой температуры приводят к угрозе подтопления.
Ранее о чрезвычайной ситуации природного характера было объявлено в Глубоковском районе
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