Чрезвычайная ситуация объявлена еще в одном районе ВКО

Сообщается, что меры были приняты в связи с началом ледохода на реке Уба и образованием затора. Мобилизированы сотрудники местных служб гражданской защиты. Об опасности жителей предупреждают посредством громкоговорителей. Им рассказывают, что нужно делать в случае подтопления и где находятся эвакопункты. В Комитете уточнили, что 24 марта на реке Уба проводились взрывные работы, однако из-за активного таяния и начавшегося ледохода возникла угроза подтопления.