Чрезвычайная ситуация объявлена еще в одном районе ВКО
Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Шемонаихинском районе
Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Шемонаихинском районе
Сообщается, что меры были приняты в связи с началом ледохода на реке Уба и образованием затора. Мобилизированы сотрудники местных служб гражданской защиты. Об опасности жителей предупреждают посредством громкоговорителей. Им рассказывают, что нужно делать в случае подтопления и где находятся эвакопункты. В Комитете уточнили, что 24 марта на реке Уба проводились взрывные работы, однако
Напомним, аким региона Даниал Ахметов лично посещает пострадавшие от подтоплений районы.
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