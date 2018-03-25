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08:50 (мск), источник: Nur.kz

Чрезвычайная ситуация объявлена еще в одном районе ВКО

Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Источник: Nur.kz

Сообщается, что меры были приняты в связи с началом ледохода на реке Уба и образованием затора. Мобилизированы сотрудники местных служб гражданской защиты. Об опасности жителей предупреждают посредством громкоговорителей. Им рассказывают, что нужно делать в случае подтопления и где находятся эвакопункты. В Комитете уточнили, что 24 марта на реке Уба проводились взрывные работы, однако из-за активного таяния и начавшегося ледохода возникла угроза подтопления.

Напомним, аким региона Даниал Ахметов лично посещает пострадавшие от подтоплений районы.

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