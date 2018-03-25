В Прикамье сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на трассе водителя
Ночью 36-летний мужчина возвращался из командировки, когда его автомобиль неожиданно сломался.
Ночью 36-летний мужчина возвращался из командировки, когда его автомобиль неожиданно сломался.
В ночь на воскресенье сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на трассе водителя. Как рассказали в
Водитель пояснил, что не может самостоятельно починить машину и попросту замерзает на трассе.
На помощь мужчине выехали лейтенанты полиции Алексей Ширинкин и Константин Шестаков. Прибыв на место, полицейские посади мужчину греться в патрульный автомобиль, после чего оперативно починили его авто. Поблагодарив сотрудников ГИБДД, водитель уехал домой.
— Госавтоинспекция Пермского края напоминает автовладельцам, что перед началом поездки необходимо проводить тщательный осмотр транспортного средства, а в период сильных холодов быть предельно внимательными и осторожными на дороге, — сообщают в ведомстве. — Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. Также возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов. Помните, что в трудной дорожной ситуации вы всегда можете обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД.
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