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10:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на трассе водителя

Ночью 36-летний мужчина возвращался из командировки, когда его автомобиль неожиданно сломался.

В ночь на воскресенье сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на трассе водителя. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в дежурную часть Суксуна дозвонился 36-летний пермяк и рассказал, что с ним на дороге случилась беда. Мужчина возвращался домой из служебной командировки, когда на автодороге Пермь-Екатеринбург его автомобиль неожиданно заглох.

Водитель пояснил, что не может самостоятельно починить машину и попросту замерзает на трассе.

На помощь мужчине выехали лейтенанты полиции Алексей Ширинкин и Константин Шестаков. Прибыв на место, полицейские посади мужчину греться в патрульный автомобиль, после чего оперативно починили его авто. Поблагодарив сотрудников ГИБДД, водитель уехал домой.

— Госавтоинспекция Пермского края напоминает автовладельцам, что перед началом поездки необходимо проводить тщательный осмотр транспортного средства, а в период сильных холодов быть предельно внимательными и осторожными на дороге, — сообщают в ведомстве. — Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. Также возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов. Помните, что в трудной дорожной ситуации вы всегда можете обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД.

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