В Прикамье сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на трассе водителя

В ночь на воскресенье сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на трассе водителя. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в дежурную часть Суксуна дозвонился 36-летний пермяк и рассказал, что с ним на дороге случилась беда. Мужчина возвращался домой из служебной командировки, когда на автодороге Пермь-Екатеринбург его автомобиль неожиданно заглох.

Водитель пояснил, что не может самостоятельно починить машину и попросту замерзает на трассе.

На помощь мужчине выехали лейтенанты полиции Алексей Ширинкин и Константин Шестаков. Прибыв на место, полицейские посади мужчину греться в патрульный автомобиль, после чего оперативно починили его авто. Поблагодарив сотрудников ГИБДД, водитель уехал домой.