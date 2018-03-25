В Детской краевой больнице Краснодара 150 человек эвакуировали из-за загоревшихся вещей
В девятом часу вечера краснодарское
В девятом часу вечера краснодарское
К этому времени из больницы уже эвакуировали 150 детей.
— Площадь пожара составила один квадратный метр. Загорелись вещи на лестничном марше, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в
Это бы повышенный ранг пожара
Напомним, 24 марта также было ложное сообщение о минировании автовокзала. В социальных сетях появились посты о том, что возле «Краснодара-2» происходит суета. Возле него собралось несколько полицейских машин. И очевидцы предположили, что, возможно,
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