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11:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Детской краевой больнице Краснодара 150 человек эвакуировали из-за загоревшихся вещей

В девятом часу вечера краснодарское пожарно-спасательное подразделение получило сообщение о пожаре в здании Детской краевой клинической больницы. Спустя меньше чем 15 минут огнеборцы уже были на месте.

Источник: Комсомольская правда

К этому времени из больницы уже эвакуировали 150 детей.

— Площадь пожара составила один квадратный метр. Загорелись вещи на лестничном марше, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. — Погибших и пострадавших нет.

Это бы повышенный ранг пожара из-за потенциальной опасности, поэтому на место отправили 12 машин и 39 спасателей. Однако по факту в тушении участвовали шесть человек и три единицы техники.

Напомним, 24 марта также было ложное сообщение о минировании автовокзала. В социальных сетях появились посты о том, что возле «Краснодара-2» происходит суета. Возле него собралось несколько полицейских машин. И очевидцы предположили, что, возможно, кто-то сообщил о минировании станции и на место выехали правоохранители. Однако в последствии выяснилось, что полиция проводит неподалеку учения.

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