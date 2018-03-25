В Детской краевой больнице Краснодара 150 человек эвакуировали из-за загоревшихся вещей

Источник: Комсомольская правда

К этому времени из больницы уже эвакуировали 150 детей.

— Площадь пожара составила один квадратный метр. Загорелись вещи на лестничном марше, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. — Погибших и пострадавших нет.

Это бы повышенный ранг пожара из-за потенциальной опасности, поэтому на место отправили 12 машин и 39 спасателей. Однако по факту в тушении участвовали шесть человек и три единицы техники.