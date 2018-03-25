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09:53 (мск), источник: БЕЛТА

В Псковской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Псковской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с белорусским автобусом, соответствующая информация размещена на сайте Следственного комитета России, сообщает БЕЛТА.

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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 марта 2018 года на 222-м км автодороги Санкт-Петербург — Невель в Стругокрасненском районе Псковской области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск — Санкт-Петербург. Предварительно, в результате ДТП пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей.

Установлено, что пассажиры автобуса — дети в сопровождении взрослых направлялись в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются гражданами Беларуси.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств аварии и установление всех причин, которые предшествовали транспортному происшествию.

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