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11:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

СМИ: из-за бесхозного предмета в Новочеркасске эвакуировали людей

Из-за подозрительного предмета в одном из гипермаркетов Новочеркасска была объявлена эвакуация, сообщают местные СМИ.

Источник: Аргументы и факты

ЧП произошло около 15 часов дня 24 марта.

Бесхозный пакет обнаружил работник охраны магазина и сообщил о находке в оперативные службы. Здание магазина оцепили, посетителей и работников в срочном порядке эвакуировали.

Оцепление было снято через 30 минут, так как оказалось, что пакет угрозы не представляет. В нём находились личные вещи, скорее всего оставленные рассеянным покупателем.

Подобные эвакуационные действия нередки в донской столице. Как ранее писал «АиФ-Ростов», 5 марта по ложному звонку была объявлена массовая эвакуация городских школ.

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