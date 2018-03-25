Не препятствовать работе спасателей призывают жителей ВКО

«Глубоковский район, где сейчас режим чрезвычайной ситуации, спасатели, пожарные круглыми сутками производят откачку воды, чистку арыков. В некоторых местах ведется расчистка территории жилых домов от снега и льда. То есть, с территории частной собственности спасатели откачивают воду, в результате образования талого снега, который в свою очередь своевременно не вывозился. Некоторые граждане, вместо того, чтобы помочь, взяв в руки лопаты и ломы, указывают на недобросовестное отношение сотрудников гражданской защиты. Похожий случай произошел в поселке Белоусовка», — отмечают спасатели. «Люди даже не могут показать, где у них находятся арыки и канавы. Требуют приехать к ним, при этом, пожарные части работают и по другим адресам. Напоминаем, что владельцы домов проявить трудолюбие и самим убрать территорию от снега. Подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям делают все возможное для людей. Порой, люди забывают, что уборка и чистка территории это не их прямая обязанность», — добавили в пресс-службе КЧС.