Не препятствовать работе спасателей призывают жителей ВКО
Спасатели Восточного Казахстана ежедневно борются с большой водой. Однако, не многие граждане понимают этого, более того препятствуют их работе, отмечают в
Спасатели Восточного Казахстана ежедневно борются с большой водой. Однако, не многие граждане понимают этого, более того препятствуют их работе, отмечают в
«Глубоковский район, где сейчас режим чрезвычайной ситуации, спасатели, пожарные круглыми сутками производят откачку воды, чистку арыков. В некоторых местах ведется расчистка территории жилых домов от снега и льда. То есть, с территории частной собственности спасатели откачивают воду, в результате образования талого снега, который в свою очередь своевременно не вывозился. Некоторые граждане, вместо того, чтобы помочь, взяв в руки лопаты и ломы, указывают на недобросовестное отношение сотрудников гражданской защиты. Похожий случай произошел в поселке Белоусовка», — отмечают спасатели. «Люди даже не могут показать, где у них находятся арыки и канавы. Требуют приехать к ним, при этом, пожарные части работают и по другим адресам. Напоминаем, что владельцы домов проявить трудолюбие и самим убрать территорию от снега. Подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям делают все возможное для людей. Порой, люди забывают, что уборка и чистка территории это не их прямая обязанность», — добавили в
Спасатели призывают людей проявить бдительность и навести порядок во дворах своих жилых домов. Кроме того, необходимо подготовить подручный материал для возможной обваловки территории дома, а именно мешки с грунтом, песком или глиной.
По данным Департамента по ЧС ВКО, в Шемонаихинском районе, где была объявлена ЧС природного характера, спасательные и пожарные подразделения эвакуируют местных жителей. В настоящее время 107 человек, в том числе 12 детей эвакуированы из своих подтопленных домов. Часть людей размещена в эвакуационном пункте на базе средней образовательной школы, остальные жителей находятся у своих родственников. 11 единиц техники, в том силе погрузчики и самосвалы, 50 человек личного состава, куда входят представители районного ЧС, местного исполнительного органа, полицейской службы, ВРАОСО производят отвод воды и отсыпку дамбы. Из областного центра вылетел вертолет МИ-2, а также сотрудники «Востоквзывпром» для производства взрывных работ на реке Уба. 40 Домов и 12 придворовых территорий, расположенных вблизи реки Убы, остаются подтопленными.
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