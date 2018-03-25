Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
«США не подставятся — боятся войны»: Кедми об угрозах Мэй РФ
Кейт Миддлтон рассказала о кулинарных экспериментах своих детей
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Британцы признались, что нахимичили с «Новичком»: РФ нужен отчет
Трамп публично извинился перед Путиным
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Махинации жены японского премьера могут обернуться его отставкой
Рядом с Кадыровым замечен фигурант уголовных дел
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10:12 (мск), источник: Tengrinews

Не препятствовать работе спасателей призывают жителей ВКО

Спасатели Восточного Казахстана ежедневно борются с большой водой. Однако, не многие граждане понимают этого, более того препятствуют их работе, отмечают в пресс-службе КЧС МВД Казахстана.

Источник: Tengrinews
Читайте также
Подтопление в ВКО: психологи оказывают помощь пострадавшим

«Глубоковский район, где сейчас режим чрезвычайной ситуации, спасатели, пожарные круглыми сутками производят откачку воды, чистку арыков. В некоторых местах ведется расчистка территории жилых домов от снега и льда. То есть, с территории частной собственности спасатели откачивают воду, в результате образования талого снега, который в свою очередь своевременно не вывозился. Некоторые граждане, вместо того, чтобы помочь, взяв в руки лопаты и ломы, указывают на недобросовестное отношение сотрудников гражданской защиты. Похожий случай произошел в поселке Белоусовка», — отмечают спасатели. «Люди даже не могут показать, где у них находятся арыки и канавы. Требуют приехать к ним, при этом, пожарные части работают и по другим адресам. Напоминаем, что владельцы домов проявить трудолюбие и самим убрать территорию от снега. Подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям делают все возможное для людей. Порой, люди забывают, что уборка и чистка территории это не их прямая обязанность», — добавили в пресс-службе КЧС.

Спасатели призывают людей проявить бдительность и навести порядок во дворах своих жилых домов. Кроме того, необходимо подготовить подручный материал для возможной обваловки территории дома, а именно мешки с грунтом, песком или глиной.

По данным Департамента по ЧС ВКО, в Шемонаихинском районе, где была объявлена ЧС природного характера, спасательные и пожарные подразделения эвакуируют местных жителей. В настоящее время 107 человек, в том числе 12 детей эвакуированы из своих подтопленных домов. Часть людей размещена в эвакуационном пункте на базе средней образовательной школы, остальные жителей находятся у своих родственников. 11 единиц техники, в том силе погрузчики и самосвалы, 50 человек личного состава, куда входят представители районного ЧС, местного исполнительного органа, полицейской службы, ВРАОСО производят отвод воды и отсыпку дамбы. Из областного центра вылетел вертолет МИ-2, а также сотрудники «Востоквзывпром» для производства взрывных работ на реке Уба. 40 Домов и 12 придворовых территорий, расположенных вблизи реки Убы, остаются подтопленными.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Не препятствовать работе спасателей призывают жителей ВКО
Экс-посол Британии предсказал скорое потепление отношений с РФ
На Украине объяснили, зачем в 2014 году «отдали в жертву» флот
Сторонник теории плоской Земли взлетел на самодельной ракете
Зюганов прокомментировал сбритые усы Грудинина
СМИ рассказали о «близкой подруге» Скрипаля в Солсбери
В США не захотели ставить памятник советским летчикам
Когда все банкоматы и терминалы будут принимать новые купюры
Спорт
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь