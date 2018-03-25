В Бахчисарайском районе в тумане заблудились трое туристов
Туристы в Бахчисарайском районе заблудились в субботу вечером. Сбились с пути недалеко от туристической стоянки «Чайный домик».
Туристы в Бахчисарайском районе заблудились в субботу вечером. Сбились с пути недалеко от туристической стоянки «Чайный домик».
По прибытию крымские спасатели определили основное направление поисков туристов — от базы стоянки Чайный домик к Барской поляне. Кроме того с помощью голосовой связи было установлено их приблизительное местоположение. Так в течение часа спасатели обнаружили заблудившихся туристов. Оказалось, что с наступлением темного времени суток они потеряли ориентир, в результате чего не смогли самостоятельно продолжить движение.
Стоит отметить, что проведение работ по оказанию помощи заблудившимся туристам осложнял густой туман, видимость составляла не более 5−7 метров, сообщили в
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