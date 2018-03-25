В Воронежской области водитель получил 2 года колонии за смерть пассажира

Каширский районный суд приговорил 30-летнего жителя Лисок к 2 годам колони-поселения за смерть пассажира в ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 24 марта. Водитель управлял машиной пьяным и ехал на высокой скорости.

Авария произошла на 549 км дороги М-4 «Дон» 9 октября 2017 года. Мужчина управлял автомобилем «Лада-217030». Он ехал в сторону Воронежа, превысив разрешенную скорость. Кроме того, автомобилист не выдержал боковой интервал и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем ГАЗ-3009З8.

Справиться с управлением мужчина и не смог, и после первого столкновения машина врезалась в полуприцеп Van Hool, который ехал в сцепке с фурой Volvo. Пассажир «Лады», 30-летний мужчина, получил множественные травмы головы, шеи, груди и живота, от которых скончался.