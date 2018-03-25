Полиция проверит информацию об избиении охранника в сочинской школе
По выявленным в социальных сетях сведениям в УВД по Сочи назначили проверку.
По выявленным в социальных сетях сведениям в УВД по Сочи назначили проверку.
«В полиции зарегистрировали материал. Проводится проверка по видеозаписи, выявленной в социальных сетях», — сообщили
Видеозапись в социальные сети выложили очевидцы. По их данным, инцидент произошел в школе № 65: несколько выпускников учебного заведения гуляли по территории школы. Охранник потребовал, чтобы парни ушли. Через
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