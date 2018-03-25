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11:17 (мск), источник: Кубань 24

Полиция проверит информацию об избиении охранника в сочинской школе

По выявленным в социальных сетях сведениям в УВД по Сочи назначили проверку.

Источник: Кубань 24

«В полиции зарегистрировали материал. Проводится проверка по видеозаписи, выявленной в социальных сетях», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Видеозапись в социальные сети выложили очевидцы. По их данным, инцидент произошел в школе № 65: несколько выпускников учебного заведения гуляли по территории школы. Охранник потребовал, чтобы парни ушли. Через какое-то время они вернулись. Между ними и охранником возник конфликт. Парни сбили мужчину с ног и стали бить его ногами. Очевидцы сообщили, что к избиению присоединились и ученики школы. Позже их разняли.

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