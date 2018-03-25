ГИБДД Волгограда обнародовала подробности страшной аварии с участием автобуса
ДТП произошло утром субботы, 24 марта.
ДТП произошло утром субботы, 24 марта.
ГУ МВД России по Волгоградской области обнародовало подробности страшного столкновения отечественного внедорожника и автобуса, произошедшего в Кировском районе Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В результате аварии оба водителя и шестилетняя пассажирка внедорожника были доставлены в ближайшую больницу. Еще одна пассажирка внедорожника, 29-женщина, от полученных травм погибла на месте ДТП.
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