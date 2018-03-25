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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

ГИБДД Волгограда обнародовала подробности страшной аварии с участием автобуса

ДТП произошло утром субботы, 24 марта.

Источник: Комсомольская правда

ГУ МВД России по Волгоградской области обнародовало подробности страшного столкновения отечественного внедорожника и автобуса, произошедшего в Кировском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 10:50. По предварительной информации, 52-летний водитель внедорожника Chevrolet Niva ехал по улице Лазоревой. Напротив дома № 291 он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, врезался в автобус «Волгабас», после чего внедорожник выбросило с проезжей части в кювет. Проезжавшие мимо водители помогли раненым выбраться из искореженного внедорожника, и вызвали к месту аварии полицию и скорую.

В результате аварии оба водителя и шестилетняя пассажирка внедорожника были доставлены в ближайшую больницу. Еще одна пассажирка внедорожника, 29-женщина, от полученных травм погибла на месте ДТП.

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