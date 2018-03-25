ГИБДД Волгограда обнародовала подробности страшной аварии с участием автобуса

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 10:50. По предварительной информации, 52-летний водитель внедорожника Chevrolet Niva ехал по улице Лазоревой. Напротив дома № 291 он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, врезался в автобус «Волгабас», после чего внедорожник выбросило с проезжей части в кювет. Проезжавшие мимо водители помогли раненым выбраться из искореженного внедорожника, и вызвали к месту аварии полицию и скорую.