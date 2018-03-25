В Татарстане обрушилась стена общежития
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Часть стены четырехэтажного многоквартирного дома обрушилась в городе Зеленодольск в Татарстане, власти города экстренно расселили людей, сообщает
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Часть стены четырехэтажного многоквартирного дома обрушилась в городе Зеленодольск в Татарстане, власти города экстренно расселили людей, сообщает
«В пятницу, 23 марта текущего года, в Зеленодольске произошло обрушение части кирпичной стены четырехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу улица Гоголя, дом 45а. Площадь обрушения составила 4,5 квадратных метров», — говорится в сообщении.
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Данное общежитие было построено в 1967 году. В доме 69 квартир, в них прописаны 137 человек. Отмечается, что в программу переселения граждан из аварийного жилья 2013−2017 годов дом не вошел. Результаты обследования общежития, проведенного в 2018 году, показали, что здание находится в аварийном состоянии. «Кроме того, в результате осмотра, проведенного 24 марта 2018 года, установлено, что ранее выявленные дефекты и повреждения носят прогрессирующий характер, а само здание представляет опасность для жизни людей», — подчеркнули в
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