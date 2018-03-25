В Татарстане обрушилась стена общежития

В пресс-службе района подчеркнули, что жителям дома предложили временно переселиться в санаторий спортивной базы «Уникс» (поселок городского типа Васильево). «Во избежание чрезвычайной ситуации покинуть свое небезопасное жилье люди должны в течение 24 часов», — отмечается в сообщении. На данный момент более десяти семей обратились за помощью в расселении, добавили в пресс-службе.

Данное общежитие было построено в 1967 году. В доме 69 квартир, в них прописаны 137 человек. Отмечается, что в программу переселения граждан из аварийного жилья 2013−2017 годов дом не вошел. Результаты обследования общежития, проведенного в 2018 году, показали, что здание находится в аварийном состоянии. «Кроме того, в результате осмотра, проведенного 24 марта 2018 года, установлено, что ранее выявленные дефекты и повреждения носят прогрессирующий характер, а само здание представляет опасность для жизни людей», — подчеркнули в пресс-службе района.