Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Кейт Миддлтон рассказала о кулинарных экспериментах своих детей
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Беллуччи, Джанабаева и Бондарчук побывали на гала-вечере в Москве
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Британцы признались, что работают с «Новичком»: РФ нужен отчет
Трамп публично извинился перед Путиным
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
1660-летие Гари Олдмана
11:08 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане обрушилась стена общежития

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Часть стены четырехэтажного многоквартирного дома обрушилась в городе Зеленодольск в Татарстане, власти города экстренно расселили людей, сообщает пресс-служба Зеленодольского муниципального района.

Источник: РИА Новости

«В пятницу, 23 марта текущего года, в Зеленодольске произошло обрушение части кирпичной стены четырехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу улица Гоголя, дом 45а. Площадь обрушения составила 4,5 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе района подчеркнули, что жителям дома предложили временно переселиться в санаторий спортивной базы «Уникс» (поселок городского типа Васильево). «Во избежание чрезвычайной ситуации покинуть свое небезопасное жилье люди должны в течение 24 часов», — отмечается в сообщении. На данный момент более десяти семей обратились за помощью в расселении, добавили в пресс-службе.

Данное общежитие было построено в 1967 году. В доме 69 квартир, в них прописаны 137 человек. Отмечается, что в программу переселения граждан из аварийного жилья 2013−2017 годов дом не вошел. Результаты обследования общежития, проведенного в 2018 году, показали, что здание находится в аварийном состоянии. «Кроме того, в результате осмотра, проведенного 24 марта 2018 года, установлено, что ранее выявленные дефекты и повреждения носят прогрессирующий характер, а само здание представляет опасность для жизни людей», — подчеркнули в пресс-службе района.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Татарстане обрушилась стена общежития
Швейцарские Stadler и Sika планируют развивать бизнес в Татарстане
Экс-посол Британии предсказал скорое потепление отношений с РФ
Удар мячом убил футболиста
Костя Цзю перенес инфаркт
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
На Украине объяснили, зачем в 2014 году «отдали в жертву» флот
Премьер Украины доволен разрывом экономических отношений с РФ
Сторонник теории плоской Земли взлетел на самодельной ракете
Спорт
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь