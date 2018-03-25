В Башкирии при пожаре погиб пожилой мужчина
Дознаватели выясняют причины пожара, произошедшего в многоквартирном доме города Белорецка.
Дознаватели выясняют причины пожара, произошедшего в многоквартирном доме города Белорецка.
Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, загорелась квартира на первом этаже. Огонь тушили восемь пожарных, было задействовано две машины. Пришлось эвакуировать 26 человек.
Обитателей загоревшейся квартиры — мать и сына — госпитализировали. Врачи констатировали у них отравление угарным газом.
96-летняя женщина выжила, а вот ее 65-летнего сына спасти не удалось.
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