На Гаккелевской двое детей погибли из-за забытого кипятильника
В результате пожара погибли 5-летняя девочка и ее 2-летний брат.
В результате пожара погибли 5-летняя девочка и ее 2-летний брат.
Пожар, вспыхнувший вечером 24 марта в доме на Гаккелевской улице, унес жизни двух маленьких детей — пятилетней девочки и ее двухлетнего брата, сообщает ГСУ СК РФ по
Трагедия произошла, когда дети находились без присмотра взрослых. По предварительным данным, они включили кипятильник в розетку и положили его на диван, что стало причиной возгорания. Прибывшие на место пожара спасатели вызволили детей из квартиры и передали в руки сотрудникам «скорой». Несмотря на усилия медиков, малыши скончались от отравления угарным газом.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.