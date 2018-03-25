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20:29 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На Гаккелевской двое детей погибли из-за забытого кипятильника

В результате пожара погибли 5-летняя девочка и ее 2-летний брат.

Источник: РИА "Новости"

Пожар, вспыхнувший вечером 24 марта в доме на Гаккелевской улице, унес жизни двух маленьких детей — пятилетней девочки и ее двухлетнего брата, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Трагедия произошла, когда дети находились без присмотра взрослых. По предварительным данным, они включили кипятильник в розетку и положили его на диван, что стало причиной возгорания. Прибывшие на место пожара спасатели вызволили детей из квартиры и передали в руки сотрудникам «скорой». Несмотря на усилия медиков, малыши скончались от отравления угарным газом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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