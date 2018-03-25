В Воронеже ВАЗ-2106 врезался в пассажирскую маршрутку № 68
Сильные механические повреждения получила легковушка.
Сильные механические повреждения получила легковушка.
Автомобиль ВАЗ-2106 врезался в пассажирскую маршрутку № 68 на остановке «Застава» в воскресенье, 25 марта. Очевидцы сообщили в «систему-112», что водитель «шестерки» потерял сознание после столкновения.
Авария произошла около 8:40 у дома № 49 по улице Плехановской. Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе пропаганды ГИБДД по городу, за рулем ПАЗа был 47-летний мужчина, а «шестеркой» управлял 25-летний парень.
Автобус и машина ехали в одном направлении в сторону центра. Когда ПАЗ остановился, то в него въехала легковушка. «Шестерка» получила сильные механические повреждения. По данным полиции, за медицинской помощью никто не обращался. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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