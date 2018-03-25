Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Кети Топурия с дочкой рассмешили пользователей Сети
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Беллуччи, Джанабаева и Бондарчук побывали на гала-вечере в Москве
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Российские танки избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
1660-летие Гари Олдмана
19:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже ВАЗ-2106 врезался в пассажирскую маршрутку № 68

Сильные механические повреждения получила легковушка.

Автомобиль ВАЗ-2106 врезался в пассажирскую маршрутку № 68 на остановке «Застава» в воскресенье, 25 марта. Очевидцы сообщили в «систему-112», что водитель «шестерки» потерял сознание после столкновения.

Авария произошла около 8:40 у дома № 49 по улице Плехановской. Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе пропаганды ГИБДД по городу, за рулем ПАЗа был 47-летний мужчина, а «шестеркой» управлял 25-летний парень.

Автобус и машина ехали в одном направлении в сторону центра. Когда ПАЗ остановился, то в него въехала легковушка. «Шестерка» получила сильные механические повреждения. По данным полиции, за медицинской помощью никто не обращался. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Гимнастка из Воронежа завоевала «золото» на Кубке мира
Кровля горящего ТЦ в Кемерово обрушилась
Путин в короне: что означает новая обложка Time?
В Киеве рассказали, почему не высылают российских дипломатов
В Минобороны РФ нашли подтверждение разработки «Новичка» в США
В Чечне прокомментировали видео Кадырова с Турлаевым
Названы самые дорогие и дешевые города мира
В Шотландии впервые вывели на прогулку белого медвежонка
Спорт
Цветков — чемпион. Шипулин — круче. Биатлонисты осчастливили РФ Максим Цветков красиво и изящно выиграл масс-старт в Тюмени. Антон Шипулин завоевал бронзу в общем зачёте КМ. Россия - биатлонная держава
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь