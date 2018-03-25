В Воронежской области юноша получил ожоги 90% тела на железной дороге
Несовершеннолетнего ударило током.
Несовершеннолетнего ударило током.
Семнадцатилетний подросток пострадал на железной дороге от удара током, сообщил журналисту РИА «Воронеж» собственный источник в правоохранительных органах в воскресенье, 25 марта. Несчастье произошло на железнодорожной станции в Кантемировке поздним вечером субботы, 24 марта. В «систему-112» сообщение поступило в 0:55 воскресенья, 25 марта.
Подросток находился недопустимо близко от проводов, его ударило током. После этого юноша упал на железнодорожный путь. По предварительным данным, парень хотел сделать селфи.
Несовершеннолетнего доставили в Кантемировскую районную больницу. Врачи диагностировали ожоги 90% тела. Следователи начали проверку по факту гибели мальчика. По результатам будет принято процессуальное решение.
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