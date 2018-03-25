В Воронежской области юноша получил ожоги 90% тела на железной дороге

Семнадцатилетний подросток пострадал на железной дороге от удара током, сообщил журналисту РИА «Воронеж» собственный источник в правоохранительных органах в воскресенье, 25 марта. Несчастье произошло на железнодорожной станции в Кантемировке поздним вечером субботы, 24 марта. В «систему-112» сообщение поступило в 0:55 воскресенья, 25 марта.

Подросток находился недопустимо близко от проводов, его ударило током. После этого юноша упал на железнодорожный путь. По предварительным данным, парень хотел сделать селфи.