На свалке «Ядрово» зафиксировали семикратное превышение нормы выброса газа

«Станция экомониторинга вчера в 0:30 зафиксировала превышение нормы в 7 раз, 0,21 мг/м3 при норме 0,03», — сообщил Чупраков.

На территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.