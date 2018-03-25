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12:07 (мск), источник: РИА Новости

На свалке «Ядрово» зафиксировали семикратное превышение нормы выброса газа

Превышение предельно допустимой нормы выброса газа в 7 раз было зафиксировано на полигоне ТБО «Ядрово», заявил зампред губернатора МО Александр Чупраков на оперативном совещании с инициативной группой.

Источник: РИА Новости

«Станция экомониторинга вчера в 0:30 зафиксировала превышение нормы в 7 раз, 0,21 мг/м3 при норме 0,03», — сообщил Чупраков.
На территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

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