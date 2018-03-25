В Усть-Куте автомобиль такси рухнул с моста

В Усть-Куте автомобиль такси упал с моста. По предварительным данным, всё случилось из-за гололедицы около часу ночи. Машина врезалась в ограждение, снесла его и упала с 10-метровой высоты. Водителя с травмой позвоночника доставили в больницу. Пассажиров в салоне не было.
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