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21:45 (мск), источник: Вести Иркутск

В Усть-Куте автомобиль такси рухнул с моста

Пассажиров в салоне не было.

В Усть-Куте автомобиль такси упал с моста. По предварительным данным, всё случилось из-за гололедицы около часу ночи. Машина врезалась в ограждение, снесла его и упала с 10-метровой высоты. Водителя с травмой позвоночника доставили в больницу. Пассажиров в салоне не было.

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