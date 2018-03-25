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12:27 (мск), источник: Kazinform

Мужчина пытался спрыгнуть с пятого этажа в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Кокшетау 38-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 5-этажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Источник: Kazinform
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В Астане мужчина пытался спрыгнуть с крыши многоэтажного дома

В 9:30 полицейским поступило телефонное сообщение, что на ул. Кудайбердиева в Кокшетау неизвестный мужчина залез на крышу 5-этажного дома. На место случившегося были направлены участковый инспектор полиции и пеший наряд БДПП. Мужчина сразу же был снят с крыши, ему вызвана скорая помощь.

«Мужчина, 1980 года рождения, проживает на красноярских дачах, женат, нигде не работает. В течение 4 дней он распивал спиртное, и когда шел по Кокшетау, решил залезть на крышу первого попавшегося дома, чтобы спрыгнуть. Толком он не может объяснить причину произошедшего», — рассказала руководитель пресс-службы ДВД Акмолинской области Гульнара Пинчук.

После случившегося мужчина был доставлен в Акмолинскую областную психиатрическую больницу.

Напомним, ранее в Астане с крыши многоэтажки сняли мужчину, который хотел покончить жизнь самоубийством.

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