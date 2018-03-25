СКР проводит проверку по факту многолетнего рабства пермячки
Женщина около 30 лет жила в чужой семье без документов и образования.
Женщина около 30 лет жила в чужой семье без документов и образования.
СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту многолетнего рабства жительницы Перми.
История о сложной судьбе девушки появилась в пермских СМИ. Как сообщает
Сейчас следователи устанавливают и проверяют все обстоятельства жизни пермячки. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение.
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