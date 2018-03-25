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12:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

СКР проводит проверку по факту многолетнего рабства пермячки

Женщина около 30 лет жила в чужой семье без документов и образования.

Источник: Агентство «Москва»

СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту многолетнего рабства жительницы Перми.

История о сложной судьбе девушки появилась в пермских СМИ. Как сообщает пресс-служба ведомства, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков также рассказал про девушку, которая много лет жила в чужой семье. По его словам, будучи ребёнком, а затем взрослой женщиной, она выполняла роль бесплатной рабочей силы и не имела права голоса. У пермячки не было документов, она никогда не ходила в образовательные учреждения.

Сейчас следователи устанавливают и проверяют все обстоятельства жизни пермячки. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение.

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