Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Тина Канделаки намекнула на свою беременность
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
12:48 (мск), источник: ЮГА.ру

На улице Московской в Краснодаре машина насмерть сбила человека

В Краснодаре ночью 24 марта мужчина погиб под колесами автомобиля.

Источник: ЮГА.ру

ДТП случилось около 21:40 на улице Московской.

По предварительным данным, автомобиль Toyota с 44-летним водителем за рулем наехал на мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Одноглазый грузовик и Пшадская дева. Легенды Краснодарского края
Самый точный гороскоп на 2018 год
Экс-посол Британии предсказал скорое потепление отношений с РФ
Удар мячом убил футболиста
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе в Кемерово
Работу оглушающей лазерной пушки показали на видео
Премьер Украины доволен разрывом экономических отношений с РФ
Сторонник теории плоской Земли взлетел на самодельной ракете
Спорт
Королева дала слабину: на Загитову началась охота Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провалилась на чемпионате мира в Милане, но сохранила максимальную квоту для России
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь