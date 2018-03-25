Большегруз перевернулся на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде вечером 25 марта
Последствия происшествия ликвидировались при помощи специальной техники.
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Последствия происшествия ликвидировались при помощи специальной техники.
Большегруз перевернулся на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде вечером 25 марта. Данную информацию распространили пользователи соцсетей. Позднее ее подтвердили в УГИБДД региона. Согласно информации, грузовой автомобиль перевернулся в Автозаводском районе недалеко от северной проходной ГАЗа. Причиной аварии стала неисправность колеса. В ДТП никто не получил серьезных ранений. Последствия происшествия ликвидировались при помощи специальной техники.
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