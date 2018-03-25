Чиновник из правительства Омской области царапает машину, которая ему помешала

На видео видно, что некий мужчина, совершает действия, похожие на нанесение надписи или рисунка на кузов припаркованного автомобиля.
Автор поста уверяет, что на видео — сам начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков, который, якобы, царапает припаркованную машину.
«И это не шутка, — заявляет автор поста, — Это член правительства Омской области Его задачей является информирование народа о важных переменах. И, как мы видим, информирует он всеми способами, даже нацарапывая гневную тираду на машине».
Кто действительно запечатлен на видео — неизвестно. Как и то, кому именно принадлежит попавшая к объектив камеры, машина.
Сам Станислав Валерьевич пока недоступен для комментариев.
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