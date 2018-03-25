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12:57 (мск), источник: Деловое сообщество

Большегруз перевернулся в кювет на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области водитель грузовика не справился с управлением и улетел в кювет. Об этом сообщает портал DonDay.

Видео с места аварии выложили в сеть очевидцы. ДТП произошло 24 марта между Гуково и Зверево. Водитель большегруза не смог удержать машину на скользкой дороге и перевернулся в кювет.

Видно, что машина лежит вверх днищем и сильно повреждена. К счастью, сам водитель не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сложные погодные условия в минувшую неделю стали причиной множества аварий на дорогах донского региона. Сильный гололед, ветер и обильные осадки практически парализовали движение на трассах области. Сейчас ситуация на дорогах улучшилась, однако водителям все равно рекомендуется быть крайне осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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