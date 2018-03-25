Большегруз перевернулся в кювет на трассе в Ростовской области

Видео с места аварии выложили в сеть очевидцы. ДТП произошло 24 марта между Гуково и Зверево. Водитель большегруза не смог удержать машину на скользкой дороге и перевернулся в кювет.

Видно, что машина лежит вверх днищем и сильно повреждена. К счастью, сам водитель не пострадал.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-40092240&id=456239736&hash=f7b2c911723d1305&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.