Большегруз перевернулся в кювет на трассе в Ростовской области
На трассе в Ростовской области водитель грузовика не справился с управлением и улетел в кювет. Об этом сообщает портал DonDay.
На трассе в Ростовской области водитель грузовика не справился с управлением и улетел в кювет. Об этом сообщает портал DonDay.
Видео с места аварии выложили в сеть очевидцы. ДТП произошло 24 марта между Гуково и Зверево. Водитель большегруза не смог удержать машину на скользкой дороге и перевернулся в кювет.
Видно, что машина лежит вверх днищем и сильно повреждена. К счастью, сам водитель не пострадал.
Сложные погодные условия в минувшую неделю стали причиной множества аварий на дорогах донского региона. Сильный гололед, ветер и обильные осадки практически парализовали движение на трассах области. Сейчас ситуация на дорогах улучшилась, однако водителям все равно рекомендуется быть крайне осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.